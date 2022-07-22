Волочкова опубликовала видео, где Джигурда надевает на нее «заморские трусики»

Джигурда, надевая стринги на балерину, представился заботливым отцом, который помогает своей любимой дочери надеть на нее свой подарок.

Российская балерина Анастасия Волочкова поделилась со своими подписчиками кадрами, где Никита Джигурда оказывает звезде неоценимую поддержку. Видео она опубликовала в своем Telegram-канале.

Сначала Волочкова хотела использовать стринги как резинку для волос и продемонстрировала, как бы она подвязала трусами хвост. Джигурда поддержал инициативу балерины, отметив, что это удобно — сначала можно подвязать волосы, а когда надоест, снять с головы и использовать по назначению.

Однако позже, когда Волочкова положила «заморские трусики», по выражению Джигурды, на стол. Он взял их и со словами «доченька, примеряй моя красавица» нагнулся перед Волочковой, растянув стринги, чтобы балерине было удобно просунуть ноги в отверстия. Когда звезда продела обе ноги в стринги, Джигурда натянул их на танцовщицу и расправил, объявив, что это новая мода.

«Не только же мне помогать надевать бандаж Никите перед его боями. Теперь он в ответочку надел на меня мини-трусики от Насти. Продолжение нашей миниатюры „Аленький цветочек“. Чувство юмора нам с Никитой присуще!» — написала Волочкова в постом с видео.

Подписчики в комментариях под видео в одной из соцсетей певицы сразу же спросили у Джигурды, как относится с такой похабщине его жена.