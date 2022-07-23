Блиновская послала подписчиков после нетактичных вопросов о беременности
Блогер одним крепким ругательством ответила на все комментарии относительно ее внешности.
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Блогер Елена Блиновская вышла из себя после вопроса одной из подписчиц об ожидании пятого ребенка. Звезда опубликовала в социальных сетях фото- и видеоотчеты с семейного торжества — недавно она в третий раз сыграла свадьбу со своим мужем Алексеем. Так пара решила отметить 13-ю годовщину бракосочетания. На одном из снимков поклонница блогера разглядела круглый живот Блиновской, сделала соответствующие выводы и тут же сообщила о них знаменитости.
Несмотря на доброжелательный тон подписчицы, блогер осадила ее крепким словцом за неуместный вопрос. Оказалось, она сотнями получает подобные комментарии и разного рода мнения о своей внешности. Фолловеры нередко интересуются, почему Блиновская не обращается к пластическим хирургам, чтобы выглядеть еще лучше. Та решила ответить всем одним постом.
«Я просто рожала двойню, и у меня немаленький диастаз. Ну и поесть люблю. Так что идите в жопу со своими нетактичными вопросами. В том числе с тем, почему не делаю пластику. Люблю себя с животом и натуральными, хоть и слегка висячими сиськами. И нос мой не трогайте — это моя порода! Захочу — все сделаю. Пока не хочу!» — гневно написала она.
Елена Блиновская заявила, что любит себя и не хочет ничего менять во внешности.
Елена Блиновская, стоит отметить, не лукавит, говоря, что может позволить себе любой «тюнинг». Зарабатывает блогер более чем прилично. Знаменитый «Марафон желаний» принес предпринимательнице миллионы. 120 из них она, к примеру, потратила на празднование дня рождения. Правда, баснословное состояние обходится звезде весьма скандальной репутацией, которую окончательно подпортила телеведущая Ксения Собчак.
Журналистка (она, к слову, работала ведущей на именинах Блиновской) пригласила блогера на интервью, в котором настойчиво поднимала тему инфоцыганства. Беседа вышла напряженная, а после ее выхода в эфир собеседница Собчак вовсе оставила принесший ей славу и огромные деньги проект. Но без дела оставалась недолго. Как писал ранее 5-tv.ru, на фоне специальной операции России по защите Донбасса предприимчивая Елена Блиновская начала продавать новый марафон — о дружбе.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
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