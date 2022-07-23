Блиновская послала подписчиков после нетактичных вопросов о беременности

Блогер Елена Блиновская вышла из себя после вопроса одной из подписчиц об ожидании пятого ребенка. Звезда опубликовала в социальных сетях фото- и видеоотчеты с семейного торжества — недавно она в третий раз сыграла свадьбу со своим мужем Алексеем. Так пара решила отметить 13-ю годовщину бракосочетания. На одном из снимков поклонница блогера разглядела круглый живот Блиновской, сделала соответствующие выводы и тут же сообщила о них знаменитости.

Несмотря на доброжелательный тон подписчицы, блогер осадила ее крепким словцом за неуместный вопрос. Оказалось, она сотнями получает подобные комментарии и разного рода мнения о своей внешности. Фолловеры нередко интересуются, почему Блиновская не обращается к пластическим хирургам, чтобы выглядеть еще лучше. Та решила ответить всем одним постом.

«Я просто рожала двойню, и у меня немаленький диастаз. Ну и поесть люблю. Так что идите в жопу со своими нетактичными вопросами. В том числе с тем, почему не делаю пластику. Люблю себя с животом и натуральными, хоть и слегка висячими сиськами. И нос мой не трогайте — это моя порода! Захочу — все сделаю. Пока не хочу!» — гневно написала она.

Елена Блиновская заявила, что любит себя и не хочет ничего менять во внешности. Фото: Instagram* / elena_blinovskaya

Елена Блиновская, стоит отметить, не лукавит, говоря, что может позволить себе любой «тюнинг». Зарабатывает блогер более чем прилично. Знаменитый «Марафон желаний» принес предпринимательнице миллионы. 120 из них она, к примеру, потратила на празднование дня рождения. Правда, баснословное состояние обходится звезде весьма скандальной репутацией, которую окончательно подпортила телеведущая Ксения Собчак.

Журналистка (она, к слову, работала ведущей на именинах Блиновской) пригласила блогера на интервью, в котором настойчиво поднимала тему инфоцыганства. Беседа вышла напряженная, а после ее выхода в эфир собеседница Собчак вовсе оставила принесший ей славу и огромные деньги проект. Но без дела оставалась недолго. Как писал ранее 5-tv.ru, на фоне специальной операции России по защите Донбасса предприимчивая Елена Блиновская начала продавать новый марафон — о дружбе.

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