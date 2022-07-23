Саудовская Аравия и Ирак увеличили поставки топлива в «замерзающую» Европу

Воспользовавшись желанием ЕС отказаться от российского газа, страны Востока решили продать им побольше нефти.

Европа увеличила закупку нефти из Ирака и Саудовской Аравии, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные трекинга морских судов.

Эксперты связывают это с геополитической ситуацией в мире.

«Это происходит из-за того, что Европа сокращает покупку российских баррелей, а Россия в это же время направляет свою нефть в Азию, ключевой рынок Ближнего Востока», — объяснил журналистам аналитик UBS Group AG Джованни Стауново.

Только за три недели по трубопроводу Sumed составили более одного миллиона баррелей в сутки, а по Суэцкому каналу — около 1,2 миллиона баррелей в день.

Bloomberg отмечает, что Ирак преимущественно поставляет энергоресурсы по морю, а Саудовская Аравия — по трубопроводу.

По сравнению с январем 2022 года, общий импорт нефти в ЕС из региона вырос на 90%.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что власти США боятся прекращения поставок нефти из РФ и готовы идти на уступки.

Москва, в свою очередь, не будет поставлять нефть на мировые рынки в случае установления цены на нее ниже затрат на добычу.