В США боятся прекращения поставок нефти из РФ и готовы идти на уступки
Замгоссекретаря США Нуланд: российская нефть нужна мировому рынку
Фото: www.globallookpress.com / Patrick Pleul
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В Штатах всерьез думают о проблеме повышения цен на энергоресурсы и не хотят допустить дальнейшей инфляции, однако и ограничить прибыль Москвы с ее продажи тоже хочется.
В США обеспокоены дальнейшим повышением цен на энергоресуры, поэтому Вашингтон нуждается в том, чтобы Россия продолжала поставлять нефть на мировые рынки. По словам заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, если этого не произойдет, то цены на ресурс продолжат расти.
«Нам необходимо видеть присутствие российской нефти на мировом рынке, в противном случае ее нехватка приведет к новому росту цен», — цитирует РИА Новости ее слова.
Хитрый американский политик также отметила, что необходимо установить предельную цену на ресурсы из РФ таким образом, чтобы сократить прибыль Москвы с их продажи, но в то же время сохранить заинтересованность в продолжении поставок.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Москва не будет поставлять нефть на мировые рынки в случае установления цены на нее ниже затрат на добычу. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя обсуждаемый странами G7 «потолок» стоимости российского черного золота. Чиновник подчеркнул, что страна не станет работать себе в убыток — такого расклада правительство не допустит.
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