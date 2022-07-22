Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

В США боятся прекращения поставок нефти из РФ и готовы идти на уступки

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 28

Замгоссекретаря США Нуланд: российская нефть нужна мировому рынку

В США боятся прекращения поставок нефти из РФ и готовы идти на уступки

Фото: www.globallookpress.com / Patrick Pleul

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

В Штатах всерьез думают о проблеме повышения цен на энергоресурсы и не хотят допустить дальнейшей инфляции, однако и ограничить прибыль Москвы с ее продажи тоже хочется.

В США обеспокоены дальнейшим повышением цен на энергоресуры, поэтому Вашингтон нуждается в том, чтобы Россия продолжала поставлять нефть на мировые рынки. По словам заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, если этого не произойдет, то цены на ресурс продолжат расти.

«Нам необходимо видеть присутствие российской нефти на мировом рынке, в противном случае ее нехватка приведет к новому росту цен», — цитирует РИА Новости ее слова.

Хитрый американский политик также отметила, что необходимо установить предельную цену на ресурсы из РФ таким образом, чтобы сократить прибыль Москвы с их продажи, но в то же время сохранить заинтересованность в продолжении поставок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Москва не будет поставлять нефть на мировые рынки в случае установления цены на нее ниже затрат на добычу. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя обсуждаемый странами G7 «потолок» стоимости российского черного золота. Чиновник подчеркнул, что страна не станет работать себе в убыток — такого расклада правительство не допустит.

+20° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
57.39
0.91 57.76
0.65
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 22 июля

Последние новости

0:06
Врач рассказала, кому нельзя есть потемневшие бананы
23:46
Центробанк резко понизил ключевую ставку до 8% годовых
23:30
«Вторая половина»: Барановская честно ответила на слухи о романе с Лепсом
23:16
В США боятся прекращения поставок нефти из РФ и готовы идти на уступки
23:00
Счет на минуты: как оказать первую помощь при укусе животного
22:47
Минюст РФ внес актрису Татьяну Лазареву в список иноагентов

Сейчас читают

Счет на минуты: как оказать первую помощь при укусе животного
В чем главная ошибка матерей-одиночек, мечтающих выйти замуж?
Не только оспа: чем опасны для людей укусы диких обезьян
Почему еда на свежем воздухе кажется вкуснее — ответ диетолога

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год