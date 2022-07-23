Кандидат в премьеры Великобритании Лиз Трасс назвала себя бунтаркой
По мнению главы британского МИД, ситуацию в стране нужно срочно менять.
Фото: www.globallookpress.com / Vuk Valcic
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Один из основных кандидатов на пост премьера Великобритании Лиз Трасс для повышения рейтинга решилась на откровенное интервью газете Daily Telegraph.
В нем она сделала довольно громкое, но лаконичное заявление о себе и планах на возможную работу на посту премьер-министра.
«Я воспринимаю себя как бунтарку», — сообщила журналистам Трасс.
Политик добавила, что ей не нравится ситуация в стране и она намерена ее изменить. Реформы необходимы, так как британская экономика не испытывала значительного роста последние 20 лет.
Глава британского МИД добавила, что страна пережила «мощный глобальный постпандемийный экономический шок», а в настоящий момент сильно ослаблена из-за ситуации на Украине.
«Я хочу делать вещи по-другому, быть смелой», — добавила Трасс.
Политик сообщила, что планирует сделать Великобританию великой державой с мощной промышленностью.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мария Захарова напомнила Лиз Трасс о позорном случае на встрече в Москве: британская леди ужасно вела себя во время делового ланча.
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