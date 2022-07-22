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Стадия отчаяния: депутат Рады предложил «воровать» российский газ из транзитных трубопроводов

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Анастасия Трибесёнкова
Анастасия Трибесёнкова Анастасия Трибесёнкова 27

Депутат Рады предложил воровать российский газ из транзитных трубопроводов

Стадия отчаяния: депутат Рады предложил «воровать» российский газ из транзитных трубопроводов

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

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Дмитрий Разумков сожалеет, что Незалежная ежедневно пропускает через себя миллионы кубометров «голубого топлива», а сама страдает от его нехватки.

Украине следует начать воровать российский газ из транзитных трубопроводов, которые ведут на Запад. Такое заявление сделал депутат Рады и ее бывший спикер Дмитрий Разумков.

По его мнению, у Киева есть транзитные обязательства перед западными партнерами, поэтому российский газ не грех и слегка «подворовывать».

Кроме того, экс-спикер Рады добавил, что Киев сейчас проходит через парадоксальный, острый кризис, в то время как Россия счастливо прокачивает миллионы кубометров газа.

«Излишки российского газа необходимо конфисковать по закону и закачивать в наши хранилища. Потому что выходит парадоксальная ситуация — ежедневно мы прокачиваем миллионы кубометров российского газа и не обеспечиваем собственные хранилища необходимыми запасами», — цитирует Разумкова издание «Украинская правда».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что власти Венгрии приняли решение попросить у России закупку дополнительных объемов газа. Глава венгерского МИДа Петер Сийярто прилетел в Москву для обсуждения данного вопроса, а российская сторона согласилась рассмотреть прошение.

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