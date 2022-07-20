Евросоюз принял решение впервые провести зиму без российского газа

Европейский союз вынужден впервые провести зиму без российского газа. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в ходе брифинга.

«Мы приняли решение: мы готовимся к зиме без российского газа. Чтобы продержаться эту зиму и, возможно, следующую зиму, государства ЕС могут продлить работу своих атомных электростанций или угольных станций», — сказал Бретон.

В свою очередь замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс призвал страны переходить на альтернативную энергетику, которая впервые стала рентабельной в условиях повышения цен на газ, пишет Bloomberg.

Еврокомиссия готовится утвердить план по экономии газа на зиму, предполагающий, что отопление в общественных местах ограничат лишь 19 градусами. Эксперты прогнозируют Европе социальные потрясения и кризисные условия уже в ближайшие месяцы.

Так, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по энергетической стратегии и развитию ТЭК Рустам Танкаев назвал действия ЕС «клиническим идиотизмом» и предрек странам Европы падение уровня жизни вплоть до введения продуктовых карточек.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что происходит в европейских государствах на фоне остановки «Северного потока».