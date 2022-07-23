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Врезался и перевернулся: в Челябинской области произошла серьезная авария

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Никита Кротов
Никита Кротов 15

На трассе Челябинск-Екатеринбург перевернулся пассажирский автобус

Фото, видео: ВКонтакте / ugibdd_174

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На месте работают сотрудники ДПС, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В Челябинской области произошла авария. На трассе в сторону Екатеринбурга перевернулся пассажирский автобус.

По предварительным данным, пострадали пять человек. Всего в салоне находилось девять пассажиров. Автобус столкнулся с Газелью в результате чего произошло опрокидывание. На месте работают сотрудники оперативных служб. Также организовано реверсивное движение.

«Водитель грузового автомобиля совершил столкновение с двигавшимся впереди попутно рейсовым автобусом, который ехал по маршруту Касли-Челябинск. В результате автобус совершил опрокидывание», — сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

ДТП происходят и с участием несовершеннолетних. Так, в подмосковном Пушкино водитель автомобиля напал на собственного ребенка после того, как девочка въехала в иномарку, которая проезжала напротив. Дочь автомобилиста после отцовского рукоприкладства упала на асфальт. Позже он заявил, что никого не трогал, а в случившемся виновна его супруга. Происшествие заинтересовало сотрудников Следственного комитета.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Дагестане погибли четыре человека при падении автомобиля в ущелье.

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