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Посадил за руль и пил пиво: мужчина ударил малолетнюю дочь после аварии

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 242

Видео с отцом, ударившим несовершеннолетнюю после ДТП, проверяют СК и полиция

Фото, видео: ВКонтакте / 5868821_224997

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Сам автомобилист заявил, что не трогал свою несовершеннолетнюю дочь, а ДТП устроила его супруга.

Автомобилист напал на свою дочь после того, как она за рулем его машины въехала в проезжающую напротив иномарку в подмосковном Пушкино. Видео инцидента попало в сеть.

По предварительным данным отец несовершеннолетнего ребенка и владелец автомобиля — Александр Мамонов.

По словам очевидцев, Мамонов посадил за руль заведенной машины свою дочь, а сам пил неподалеку пиво. Девочка переключила передачу и врезалась в проезжающий мимо автомобиль, ДТП произошло на улице Просвещения.

После происшествия отец девочки высадил ее из авто и ударил по лицу, от удара она пошатнулась и упала на асфальт.

«По видео, размещенном в сети интернет, на котором неизвестный гражданин наносит удар несовершеннолетней девочке в городе Пушкино, проводится проверка», — заявили в пресс-службе МВД по Московской области.

Кроме того этим происшествием заинтересовались и в Следственном комитете.

Однако сам Мамонов, противореча кадрам видео, заявил, что не бил своего ребенка, а за рулем авто была его жена, которая и устроила ДТП.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что автобус, в котором находились 33 ребенка и один взрослый, внезапно съехал с трассы и перевернулся в Алтайском крае. 

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