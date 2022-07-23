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Путин наградил президента Узбекистана орденом Александра Невского

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 354

Лидер Шавкат Мирзиеев удостоен награды за большие заслуги в деле сотрудничества между государствами.

Путин наградил президента Узбекистана орденом Александра Невского

Фото: Смирнов Владимир / ТАСС

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Президент РФ Владимир Путин наградил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева орденом Александра Невского. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большие заслуги по укреплению дружбы и сотрудничества между Россией и Узбекистаном наградить орденом Александра Невского Мирзиеева Шавката Миромоновича — президента Республики Узбекистан», — говорится в тексте документа.

© РИА Новости / Максим Блинов

Орден был учрежден Петром I 1 июня 1725 года. Тогда изготовили 40 орденских знаков. Однако реализовать свои намерения царь не успел. Первые вручения состоялись после его смерти уже в период правления Екатерины I 21 мая того же года. Тогда новым орденом награждали не только военных, но и гражданских чиновников, а также придворных.

В период существования СССР — командиры Красной армии, проявившие в боях за родину в Великой Отечественной войне личную отвагу, мужество, храбрость и умелое командование, обеспечивающее успешные действия своих частей. Теперь ее присваивают видным зарубежным политическим и общественным деятелям за заслуги в развитии многостороннего сотрудничества с РФ и оказанием содействия в ее социально-экономическом развитии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве наградили медалями участников спецоперации.

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