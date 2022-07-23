МИД РФ обвинил СМИ Финляндии в тиражировании ложных данных о спецоперации

МИД: финские СМИ распространяют фейки о России и ВС РФ

Фото: © РИА Новости / Виктор Толочко

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Это уже не первая попытка недружественных государств очернить Россию.

В МИДе обвинили финские СМИ в распространении фейковой информации о России и военных. Известно, что подобная пропаганда ведется с начала спецоперации на территории Украины. В частности, речь идет о том, что бойцы РФ якобы наносят ракетные удары по гражданской инфраструктуре страны. Обвинения направлены на очернение образа российских Вооруженных сил. Упоминается «неизбирательное использование оружия» в отношении Незалежной, а также «создание глобального продовольственного кризиса» путем блокирования украинских портов и осуществление помех транспортировке сельхозпродукции.

Это уже не первая попытка недружественных стран обвинить Россию в агрессии. Так, в середине июня после мощнейшего обстрела Донецка со стороны ВСУ, журналисты Германии и Франции хотели выставить все таким образом, будто Россия бомбила мирное население. Однако некоторые ошибки в описании вооружения выдали их.

Более того, финский журналист Кости Хейсканен тогда приносил извинения и огромные соболезнования тем, кто в течение восьми лет живет в аду. Также он подчеркивал, что следил за текущими событиями только с одной стороны. Хейсканен уточнял, что Западом все преподносилось по версии Украины. Собеседник был членом Союза журналистов Финляндии на протяжении 17 лет.

В конце февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВС России уничтожили более 60 националистов формирования «Донбасс».

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