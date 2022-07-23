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Не плюй в колодец: санкции против РФ лишили европейские страны правительств

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 84

Премьер Венгрии Орбан заявил о потере четырех правительств Европы из-за санкций против РФ

Не плюй в колодец: санкции против РФ лишили европейские страны правительств

Фото: © РИА Новости / Виктор Толочко

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Ограничения «коллективного Запада» ни коим образом не пошатнули Москву, однако привели Европу к экономической и политической беде, отметил премьер Венгрии Виктор Орбан.

Санкции Запада против России не оказали никакого влияния на Москву, но благодаря им в четырех европейских странах в отставку ушли правительства. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в румынском городе Бэиле-Тушнад.

«Стратегия Запада подобна машине со спущенными шинами на всех четырех колесах… Санкции не пошатнули Москву. Европа в беде — экономической и политической, жертвами стали четыре правительства: британское, болгарское, итальянское и эстонское. Люди столкнутся с резким повышением цен», — сказал Орбан.

Стратегия Запада изначально строилась на четырех положениях, уверен Орбан: Украина может выиграть при помощи англо-саксонских инструкторов и оружия НАТО, санкции нанесут вред России и ослабят российское руководство, Европа сможет управлять экономическими последствиями, пострадает меньше, чем Россия, а весь мир поддержит позицию Запада. Однако премьер-министр Венгрии отметил — большая часть мира не поддержала Европу. Среди них: Китай, Индия, Бразилия, Южная Африка. Они не влезают в конфликт, занимаясь своими делами.

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