Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

В Минобороны Турции опровергли причастность России к обстрелу порта Одессы

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 105

В настоящий момент детали инцидента тщательно расследуются.

В Минобороны Турции опровергли причастность России к обстрелу порта Одессы

Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

В Минобороны Турции заявили о непричастности России к инциденту с обстрелом порта Одессы. Как отметил глава иностранного ведомства Хулуси Акар, детали случившегося будут тщательно изучены.

В официальном заявлении министр национальной обороны Турции подчеркнул, что в Москве знают о расходящихся слухах и опровергают какое-либо участие в произошедшем.

«Было заявлено, что Россия не имеет никакого отношения к нападению. Они тщательно расследуют инцидент», — приводит слова Акара CNN Turk.

Информация об атаке порта Одессы появилась в сети утром 23 июля. Сообщалось, что после серии взрывов там начался пожар. Никакой официальной информации о якобы произошедшем ЧП не поступало.

+28° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
57.39
0.91 57.76
0.65
Баловни судьбы: ТОП-5 знаков зодиака, к которым деньги текут рекой

Последние новости

19:53
Российские ученые научились выявлять диабет по воздуху изо рта
19:37
Пятилетнему ребенку едва не отрезало голову газонокосилкой в Подмосковье
19:12
В Минобороны Турции опровергли причастность России к обстрелу порта Одессы
19:05
Сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина сыграл свадьбу
18:56
Доверие подорвано: Латинская Америка отвернулась от США из-за России
18:43
Потеряла много крови: что известно о состоянии пострадавшей от лап обезьяны девочки

Сейчас читают

Состояние заразившегося СОVID Байдена резко изменилось
«Будут плакать дети»: Запашный напомнил о пророчестве Ванги об Украине
Разъяренная жительница многоэтажки перерезала трос альпинисту на 12-м этаже
Почему еда на свежем воздухе кажется вкуснее — ответ диетолога

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год