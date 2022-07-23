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NI: США проявили слабость при испытаниях ракеты «Сармат» в апреле

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 231

Вооружения РФ значительно превосходят стратегические ядерные силы Штатов, отметил публицист западного издания.

NI: США проявили слабость при испытаниях ракеты «Сармат» в апреле

Фото: Минобороны РФ

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Реакция правительства США на испытание Россией баллистической ракеты «Сармат» в апреле является проявлением слабости. Такое мнение в статье для издания The National Interest выразил бывший сотрудник Пентагона Марк Шнайдер.

Как заявил представитель американского оборонного ведомства — Россия предварительно предупредила власти страны об испытании ракеты, поэтому Вашингтон не видел угрозы в ее запуске.

«Приведение в боевую готовность нескольких бомбардировщиков и развертывание в Европе стелс-истребителей F-35 с ядерным потенциалом в ближайшем будущем — очевидные ответные меры. Совместные ядерные учения с Великобританией и, возможно, Францией могли бы послужить правильным сигналом», — заявил Шнайдер.

По мнению американского эксперта, российская ракета значительно превосходит стратегические ядерные силы Штатов, но это не повод для паники Белого дома и правительству не следует «зарывать голову в песок». Шнайдер недоволен реакцией президента США Джо Байдена и Пентагона, ведь те своим поведением «потакают» России.

«В 2018 году Путин заявил, что „Сармат“ будет оснащен широким спектром мощных ядерных боеголовок, в том числе гиперзвуковых, и самыми современными средствами уклонения от систем противоракетной обороны», — напомнил публицист.

Китайские аналитики тоже высоко оценили ракетный комплекс «Сармат». По их мнению, российскому лидеру Владимиру Путину хватит всего одного звонка в Минобороны России, чтобы парализовать половину США. Так, слова президента РФ о становлении «Сармата» на боевое дежурство в конце 2022 года взбудоражили не только Америку, но и многие европейские государства. Издание EADaily объясняло, что уникальной российской межконтинентальной баллистической ракете нет и пока не предвидится аналогов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что по мнению американских журналистов, ядерное уничтожение Нью-Йорка ракетой «Сармат» станет чудовищным днем для страны.

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