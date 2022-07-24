Германия подтвердила намерение прекратить поддержку Украины в случае дефицита газа

Глава МИД ФРГ рассказала журналистам, что нехватка «голубого топлива» приведет к крупным социальным волнениям в стране.

Германия перестанет поддерживать Украину, если столкнется с дефицитом газа. Об этом в статье для журнала Spectator сообщила историк и журналист Катя Хойер, сославшись на заявления главы МИД ФРГ Анналены Бербок.

«Глава МИД Германии Анналена Бербок подтвердила журналистам, что ее команда пыталась убедить канадцев вернуть турбину России, поскольку „в противном случае мы не сможем получать газ и впоследствии помогать Украине, так как будем иметь дело с крупными социальными волнениями“. Такая риторика играет на руку Путину», — написала Катя Хойер.

По ее мнению, правительство Германии впало в панику из-за надвигающегося энергетического кризиса. Скрывать этот факт немецким чиновникам удается плохо.

«Германия по-прежнему заметно нервничает: неясно, хватит ли ей газа, чтобы пережить зиму», — отметила автор статьи в Spectator.

Примерно полтора месяца назад «Газпром» снизил прокачку по газопроводу «Северный поток» примерно на 60%. Причиной этого стал отказ Канады возвращать в Россию турбину из ремонта. Проблему удалось решить в начале июля: Оттава согласилась отправить турбину в Германию, откуда она поступит в Россию. Однако в «Газпроме» отмечали, что до сих пор не получали документов по этому поводу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что турбина «Северного потока» застряла при транзите в Германии.