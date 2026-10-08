Найдена уязвимость ВСУ: Британия заметила изменения в тактике России

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 28 0

Москва знает о проблемах — это создает риски для Киева.

В Британии заявили об обнаружении Россией уязвимости ВСУ

Фото: www.globallookpress.com/dpa/Axel Heimken

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The Telegraph: Россия заметила уязвимость украинских ПВО

Армии России удалось выявить недостатки в системе противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Об этом сообщила британская газета The .

По данным издания, у Киева наблюдается значительная нехватка ракет для ПВО, особенно американских Patriot.

«Запасы боеприпасов ПВО Украины находятся под огромным давлением. Высококлассных ракет-перехватчиков, таких как американский Patriot, особенно не хватает. Москва это знает», — говорится в публикации.

Как сообщает The Telegraph, Вооруженные силы России начали корректировать тактику нанесения ударов, зная о проблемах противовоздушной обороны киевского режима. Речь идет не только о военных объектах, но и об инфраструктуре, от которой зависит функционирование украинских систем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные получили более десяти тысяч единиц техники. Кроме техники, за месяц в войска направили более одного миллиона средств поражения. В их числе артиллерийские боеприпасы, авиационные ракеты и бомбы, боевые части для беспилотников и антидроновые патроны к стрелковому оружию.

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Найдена уязвимость ВСУ: Британия заметила изменения в тактике России

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