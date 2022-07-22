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Долгий путь домой: турбина «Северного потока» застряла при транзите в Германии

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 12

Reuters: турбина для «Северного потока» застряла при транзите в ФРГ из-за России

Долгий путь домой: турбина «Северного потока» застряла при транзите в Германии

Фото: www.globallookpress.com / Maurizio Gambarini

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Больше месяца назад стало известно, что оборудование после ремонта не было доставлено в ФРГ из-за антироссийских санкций Канады. До сих пор никак не доберется.

Газовая турбина «Северного потока» застряла при транзите в Германии в процессе транспортировки из Канады. Причиной источники зарубежной прессы называют якобы проявленную Россией медлительность в плане предоставления соответствующих разрешений. Второй месяц российская турбина едет и все никак не доедет домой после ремонта в Канаде.

Согласно данным близких к ситуации информаторов, задержка оборудования может составить от нескольких дней до недель. При этом министр экономики ФРГ Роберт Хабек уже публично заявил о прибытии судна с турбиной в страну и пообещал оповестить «Газпром» о ее передаче.

«По словам одного из источников, турбина, которая обычно работает на российской компрессорной станции „Портовая“, проходила техническое обслуживание в Канаде, но 17 июля была доставлена в Кельн, Германия, логистической компанией Challenge Group. В настоящее время неясно, когда турбину можно будет вернуть», — пишет Reuters.

С 11 по 21 июля «Северный поток» останавливали для проведения профилактических работ. Около месяца назад стало известно, что одна из газовых турбин после ремонта не была доставлена компанией Siemens в Германию из-за антироссийских санкций Канады. На официальном уровне ситуация разрешена, однако в «Газпроме» на днях заявляли, что до сих пор не получали никаких документов по этому поводу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о судьбе турбины-путешественницы и попытках европейских стран обойти собственные ограничительные меры.

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