«Это зависть»: Совфед объяснил реакцию Мерца на встречу Путина и Шредера

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 28 0

Сенатор Джабаров: немецкий канцлер останется наедине со своей злобой.

Мерц завидует Шредеру и критикует его после встречи с Путины

Фото: Reuters/Fabrizio Bensch

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В Совфеде объяснили возмущение Мерца завистью к Шредеру

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал реакцию канцлера Германии Фридриха Мерца на визит бывшего главы немецкого правительства Герхарда Шредера к президенту России Владимиру Путину. В беседе с Lenta.Ru сенатор предположил, что нынешний канцлер испытывает зависть к своему предшественнику.

По мнению Джабарова, Мерц не сможет рассчитывать на приглашение в Москву. Сенатор также обвинил немецкого канцлера в навязывании гражданам Германии неонацистских идей.

Джабаров отметил, что отношения Путина и Шредера напоминают о периоде активного экономического сотрудничества России и Германии. По словам сенатора, доступ к российским энергоресурсам способствовал развитию немецкой экономики и укреплению позиций страны в Евросоюзе. Реакцию Мерца на встречу двух политиков Джабаров связал с личной неприязнью и предположил, что после ухода с поста канцлер быстро потеряет политическое влияние.

«Это человеческая зависть, потому что о Мерце никто не вспомнит, когда он уйдет со своего поста, причем, я уверен, с позором. О нем вспоминать никто не будет, а он со своей злобой останется один на один», — заявил сенатор.

Ранее Мерц сообщил, что был шокирован встречей Путина и Шредера, и назвал визит бывшего канцлера к российскому лидеру по случаю дня рождения «аморальным». В тот же день Кремль опубликовал фотографии президента России и его давнего знакомого с празднования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Германии раскритиковали бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера за встречу с президентом России Владимиром Путиным.

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