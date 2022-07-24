Гепатолог назвала возникающий по вечерам симптом заболевания печени

Предрасположенность к болезни имеют люди, у которых наблюдаются проблемы с лишним весом.

Медики назвали признак неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП), усиливающийся по вечерам. Есть целый ряд состояний, которые вызваны накоплением жира в органе. Таковыми являются: дискомфорт, болезненность в животе и чувство распирания в правом верхнем углу живота. Но есть и другие.

«Зуд, связанный с НАЖБП, обычно усиливается поздним вечером и ночью. Некоторые люди чешутся в одной области тела, например, на конечностях или подошвах ног и ладонях», — рассказала врач-гепатолог Алла Южнова порталу МедикФорум.

Ученые выясняют точную причину зуда при подобном заболевании, однако уже сейчас этот симптом можно объяснить одной гипотезой. Возможной причиной считается скапливание солей желчных кислот.

К НАЖБП есть предрасположенность у людей, страдающих лишним весом или ожирением. В частности, это касается тех, кто любит фруктозу или сладости. Бороться с недугом необходимо с помощью здорового питания. Кроме того, важно похудеть.

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