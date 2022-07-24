Офис Зеленского: США поставят Украине дополнительные РСЗО

На Украине ключевым вопросом являются поставки боеприпасов для западного вооружения.

США и их союзники поставят Незалежной до 30 ракетных систем залпового огня HIMARS (РСЗО). Об этом в своем Telegram-канале написал глава офиса президента Украины (ОПУ), Андрей Ермак.

«После встречи с президентом, командой офиса и правительства, глава комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит в интервью СМИ назвал количество HIMARS и MLRS, которые передадут Украине США и союзники. Сейчас речь идет о 25-30 единицах и большом количестве боеприпасов к ним», — отметил чиновник.

Он добавил, что поставка боеприпасов для вооружений Запада — ключевой вопрос. До этого, группой конгрессменов от обеих партий США было распространено заявление об итогах встречи с Владимиром Зеленским и министром обороны Украины Алексеем Резниковым. В документе нет информации о дате поездки, но уточняется, что законотворцы будут добиваться дополнительной помощи киевской стороне.

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