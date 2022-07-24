ЛНР: войска Украины выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Красному Лучу

ВСУ ночью обстреляли Красный Луч из американских РСЗО HIМARS

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

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Тема:
Специальная военная операция России

Украинские националисты выпустили по населенному пункту шесть ракет.

Вооруженные силы Украины обстреляли населенный пункт Красный Луч в Луганской народной республике. Шесть ракет были выпущены по Красному Лучу из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Соответствующее заявление сделало представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01:45 по населенному пункту Красный Луч с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет)», — говорится в Telegram-канале представительства.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Украинские националисты пытаются выжать максимум из РСЗО HIMARS, поставленных Киеву властями США. Накануне боевики выпустили ракеты по Каховской ГЭС (неудачно, дамба не пострадала), а также попытались обстрелять Антоновский мост в Херсоне (и снова безуспешно — ракеты ликвидировали системы ПВО, защищающие город).

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские военные уничтожили четыре установки РСЗО HIMARS, раз и навсегда развенчав миф о неуязвимости и огневой мощи американского оружия.

Тема:
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ВСУ ночью обстреляли Красный Луч из американских РСЗО HIМARS

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