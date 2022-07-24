На экстравагантном снимке правая рука Зеленского заигрывает на камеру и опускает «декольте» школьного товарища.

Захарова показала фото Кулебы в объятиях накрашенного мужчины

Фото: dpa/picture-alliance / ТАСС

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-канале фотографию, компрометирующую главу украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебу. Захарова метко пошутила над бурной молодостью политика в Каире, где его отец работал послом.

На снимке Кулеба запечатлен в объятиях молодого человека в мини-юбке и радужном шарфе с локонами на голове и ярко-алой помадой. Юный Кулеба игриво улыбается на камеру, опуская «декольте» парня.

В центре глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в школьные годы. Telegram / MariaVladimirovnaZakharova

Судя по локации, фото было сделано в посольской школе. Рядом с Дмитрием Кулебой и переодетым юношей позировал еще один оголенный персонаж, а в углу застенчиво присела девушка.

«Кулеба еще в школе определился и с профессией и с ценностями. Не фейк. С приветом из Каира, где его папа был послом», — прокомментировала экстравагантное фото Захарова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Мария Захарова прокомментировала резонансное фото первого адмирала-трансгендера в США. Официальный представитель МИДа задала себе важный риторический вопрос.

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