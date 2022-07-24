«Символ сегодняшнего времени»: Фадеев впервые высказался о певце SHAMAN

Финалист третьего сезона шоу «Голос» на днях выпустил патриотический клип, который вышел на первое место в трендах YouTube. Чтобы добиться успеха, 30-летнему артисту пришлось не один год трудиться.

Пока одни артисты, сидя за границей, критикуют родину и ее граждан, другие остаются преданны России. Среди них и певец SHAMAN (настоящее имя и фамилия Ярослав Дронов — Прим.ред.). Патриотический клип «Я русский», который он выпустил на днях, за сутки набрал почти миллион просмотров и вышел на первое место в трендах YouTube. Как отметил продюсер Максим Фадеев, он гордится тем, что в стране есть такие артисты.

Как отметил Фадеев, путь к славе и популярности SHAMAN был тернист. Заявить о себе артист пытался на протяжении порядка десяти лет. Сначала он принял участие в третьем сезоне популярного шоу «Голос», где занял второе место. А после углубился стать раскручиваться на интернет-платформах.

«Пример для подражания. Он девять или десять лет пытался заявить о себе, чтобы его услышали. Сколько нужно прожить, сколько нужно продумать, пройти, для того, чтобы прийти к тому, что ты сам все это сумел сделать. Ни кто-то помог, направил, подсказал. Это его путь. И он так его видит», — отметил Фадеев в своем Telegram-канале.

Он призвал всех поддержать талантливого юношу. И не только за его старания и трудолюбие, а то, что он выбрал не модный, но правильный путь.

«Сейчас же модно ругать страну, а он выбрал совершенно другой путь, правильный. Потому что ругать страну, в которой ты живешь… Можно я не буду говорить, что делают свиньи. Поэтому для меня SHAMAN — это символ сегодняшнего времени и сегодняшней внутренней российской повестки», — заключил продюсер.

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