LEGO, гудбай: чем ответили российские изобретатели на уход датских конструкторов

Спустя 30 лет работы нашу страну покинула марка LEGO — в их продукцию играют сотни миллионов детей по всему миру. Правда, в России быстро нашлась замена — старые добрые конструкторы из металла.

Такие были почти у каждого ребенка 1990-х и 2000-х. Специалисты говорят, что они даже полезнее, потому что не только развлекают, но и мотивируют изобретать. Чем еще удивляют отечественные производители конструкторов, узнал корреспондент «Известий» Кирилл Поляков.

На сборку такого самолета Артем с Марией потратили полтора часа. Для детей из поколения LEGO металлические пластины, болтики и гайки стали открытием.

«LEGO было бы проще. В три раза проще», — заявили довольные собой детишки.

Датские конструкторы спустя 30 лет уходят из России. Теперь спрос вырос на более сложные конструкторы — отечественного производства.

«В первой половине июля этого года сумма заказов таких конструкторов выросла на 160%. Популярностью пользуются конструкторы как для малышей, так и наборы для всей семьи», — сообщила Анфиса Ронжина, PR-менеджер популярного маркетплейса.

Конструкторы из металла делают с советских времен. Просто с приходом раскрученного бренда о них забыли. А зря. Пластмассовые кубики полноценной заменой так и не стали.

«Советские разработчики достигли высот — это создание того, что они называли электромеханический конструктор. Это прям шедевр был. Электромеханический конструктор был для начальной школы», — рассказал Михаил Картавенко, руководитель Центра молодежного инновационного творчества.

Российские производители давно освоили и пластик. Изобретателю Дмитрию Соколову LEGO привозил из ГДР его дед. Будущий выпускник знаменитой математической 57-й школы сразу понял несовершенство заграничных кубиков, которые соединялись друг с другом только одной стороной. Спустя годы Соколов запатентовал свою технологию.

Уникальность этого конструктора — в форме деталей. Это две переплетающиеся кубические решетки, которые заполняют трехмерное пространство. В этом и заключается секрет изобретения. Строить из таких деталей можно все, что угодно. А вот сломать конструкцию очень сложно.

Детали делают в пресс-формах. Почти так же, как и дети лепят разные фигурки в песочнице.

«Засыпаются гранулы, расплавляются при 250 градусах и большом давлением — такой шнек, как в мясорубке, засыпаем туда все. Потом охлаждение, там вода ходит внутри этой железной пресс-формы. Секунд за 10-15 она остывает, пресс-форма открывается, деталька выпадает. Уже тепленькая», — рассказал изобретатель конструктора Дмитрий Соколов.

Звучит просто, вот только пресс-формы делают всего лишь несколько стран в мире — Швейцария и Япония. Есть китайские аналоги, но в точности литья они проигрывают. Детали просто не сходятся друг с другом. Кстати, пластмасса — тоже импортная и не всегда качественная.

«Микропластик выделяется, а дети вдыхают его. У моего ребенка образовалась аллергия. Нам пришлось убрать весь пластмассовый конструктор и заменить его металлическим. Мы не жалеем», — рассказала изобретатель Ольга Ошуркова.

Российские производители делают упор на развитие, а не только на развлечение. Пространственное мышление, вариативность, мотивация к изобретательству — вот что дают детям наши конструкторы. И они идеально подходят и для секций по робототехнике.