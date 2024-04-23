По поручению президента: как в России помогают многодетным семьям выплачивать ипотеку

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 28 0

В России продлили выплаты для многодетных семей на погашение ипотеки на 7 лет

По поручению президента: как в России помогают многодетным семьям выплачивать ипотеку

Фото: www.globallookpress.com / Elena Sikorskaya

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Сегодня существует много программ социальной поддержки населения, в том числе субсидирование выплат.

В России социальная программа, предусматривающая субсидии для многодетных семей на погашение ипотечных кредитов, продлена еще на семь лет. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

«Сейчас семьи с тремя детьми и более могут получить 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. В прошлом году было предоставлено около 190 тысяч таких выплат. Теперь мы продлеваем такую меру еще на семь лет», — сказал Мишустин на заседании правительства.

Соответствующее поручение президент России Владимир Путин дал во время обращения к Федеральному собранию 29 февраля 2024 года. Российский лидер подчеркнул важность поддержки многодетных семей, которые должны стать ориентиром всей государственной стратегии, а также указал, как важно добиться в горизонте ближайших шести лет устойчивого роста рождаемости в России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в России создадут реестр многодетных семей.

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