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Лавров рассказал, кто будет сопровождать суда с украинским зерном

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 47

Лавров заявил об участии третьей стороны с РФ и Турцией в вывозе зерна с Украины

Фото, видео: ТАСС / EPA; 5-tv.ru

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Глава МИД РФ сообщил детали «продуктовой сделки» в Стамбуле.

Суда с украинским зерном в Черном море будут сопровождать Россия, Турция и еще один участник, которого определят позднее. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с постпредами стран-членов Лиги арабских государств.

«В Стамбуле нам удалось достичь договоренности: Украина занимается разминированием, выпускает корабли в открытое море, Россия, Турция и еще один участник, который будет определен, сопровождает судно до Босфора», — пояснил Лавров.

Министр отметил, что подписанный в Стамбуле меморандум Россия–ООН «обязал генерального секретаря ООН запустить процесс» и добиться от стран Запада снятия всех ограничений.

По словам Лаврова, несмотря на то, что продовольствие не попало под санкции, ограничения, мешающие транспортировке, способствовали усугублению продовольственного кризиса. При этом, подчеркнул глава МИД РФ, кризис возник не по вине России.

Министр обороны России Сергей Шойгу, министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, глава военного ведомства Турции Хулуси Акар и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш 22 июля подписали соглашение о вывозе зерна из портов Украины.

Для транспортировки будут созданы три безопасных коридора: из Одессы, Черноморска и Южного. Выводить суда в международные воды обязуется украинская сторона, в качестве координатора выступит Турция.

Отдельно был подписан меморандум Россия–ООН, необходимый для снятия различных ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Сергей Шойгу разъяснил значение подписанных в Стамбуле документов.

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