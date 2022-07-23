Россия, Турция, Украина и ООН подписали соглашение по экспорту зерна

Министр обороны России Сергей Шойгу, министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, глава военного ведомства Турции Хулуси Акар и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш подписали соглашение о провозе зерна из портов Украины.

Для этого будут созданы три безопасных коридора: из Одессы, Черноморска и Южного. Выводить суда в международные воды обязуется украинская сторона, но разминировать акваторию портов не собирается. В качестве координатора выступит Турция.

Отдельно был подписан меморандум Россия–ООН, необходимый для снятия различных ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

В начале июня президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва не препятствует вывозу украинского зерна, и предложил пять способов для решения продовольственного кризиса в Европе. Он отметил, что украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Шойгу разъяснил значения подписанных в Стамбуле документов.