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Звезда «Игры престолов» Джейсон Момоа попал в жесткое ДТП и чудом уцелел

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Анастасия Трибесёнкова
Анастасия Трибесёнкова Анастасия Трибесёнкова 8 030

Звезда «Игры престолов» Джейсон Момоа попал в серьезное ДТП

Звезда «Игры престолов» Джейсон Момоа попал в жесткое ДТП и чудом уцелел

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Faye Sadou

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Столкновение с мотоциклистом произошло на опасном отрезке горной дороги в пригороде Лос-Анджелеса.

Звезда «Игры Престолов» и «Аквамена» Джейсон Момоа стал участником страшной аварии в пригороде Лос-Анжелеса. Об этом сообщил американский таблоид TMZ — один из очевидцев ДТП запечатлел последствия столкновения.

Как стало известно, Джейсон Момоа ехал на своем ретро-автомобиле по извилистой горной дороге, когда из ниоткуда на встречную полосу вылетел мотоциклист. Столкновение произошло на крутом повороте. Молодой человек на мотоцикле врезался в левую сторону машины, пролетел по капоту и буквально взлетел в воздух. Джейсон Момоа, в свою очередь, отлетел на машине вбок и должен был остаться с поломанными ребрами, но этого не произошло.

Авария закончилась поразительно удачно. Мотоциклист после своего «полета» умудрился приземлиться на ноги, словно супергерой. Специалисты оказали ему экстренную медицинскую помощь. Кстати, на место аварии прибыло огромное количество сотрудников полиции и врачей. Предотвратить возможный взрыв машины приехали даже пожарные.

Недавно купленное ретро-авто Джейсона Момоа на кадрах очевидцев выглядело ужасно — передняя часть машины разбита буквально «всмятку». Но сам актер чудом остался абсолютно цел и невредим (возможно благодаря своим мощным габаритам). К слову, звезда кино не отходил от парня-мотоциклиста, пока того не осмотрели и не увезли в больницу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что бывшая коллега Джейсона Момоа по фильму «Аквамен» Эмбер Херд проиграла суд с актером Джонни Деппом. Скандальная история с обвинениями и странными подробностями разбиралась судьями шесть недель.

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