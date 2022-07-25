Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Штурмана в расход: как Киев уговаривал российских пилотов угнать самолет

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 5 395

Опубликована запись переговоров Киева с российскими пилотами по вопросу угона самолета

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; RT

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Летчикам предлагали отравить своих штурманов и сулили за предательство Родины миллионы долларов из рук Запада.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ обнародовала десятки записей телефонных переговоров и переписок украинских чиновников, пытающихся завербовать российских пилотов угнать самолеты.

При прослушивании записей невозможно поверить в реальность услышанного. Российских пилотов просили отравить собственных штурманов клофелином, а потом передать в Киеве как военных преступников.

«Я должен был мотивировать летный состав на предательство страны. Мне, как летчику, предлагалось выключить из физической работе в самолете моего штурмана с помощью химических веществ. И что бы было дальше с ним — неизвестно», — рассказал пилот.

Как сказал один из «договорников», штурманы — расходный материал и всего лишь «заложники ситуации». За предательство России киевские власти готовы были пообещать что угодно — рубли, доллары, гражданство ЕС.

Кроме того, Верховная рада создала впечатляющий список техники РФ и назначила за каждый объект высокую цену. В одиозном «прейскуранте» фигурировали не только самолеты, но и бронетехника. Однако больше всего Киев желал заполучить самолеты ВКС.

«Наша цель — это самолет, и вы это прекрасно понимаете. Мы готовы за него официально заплатить миллион. Можем с вами договориться еще сверху миллион», — звучит на записи голос украинского депутата.

Интересно, что в телефонных разговорах создатели хитроумного плана постоянно обещали отдать миллионы долларов от неких западных партнеров. Позднее службы ФСБ выяснили, что к операции по угону были причастны спецслужбы Великобритании. Возможно, в числе «западных партнеров» пытались выкупить самолеты и другие страны.

Но «афера года» провалилась с треском — вместо пилотов украинцы вели переговоры с сотрудниками ФСБ. Теперь благодаря неосмотрительности и бахвальству известны не только личности создателей операции, но и местонахождения засекреченных военных объектов ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что украинский президент Владимир Зеленский приказала создать план по краже российского газа.

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