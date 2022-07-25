Шесть человек погибли после столкновения автобуса с припаркованным КАМАЗом в Башкирии

Фото, видео: 5-tv.ru

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Среди пострадавших есть дети, а четыре человека в крайне тяжелом состоянии.

Крупное ДТП в Башкирии. Шесть человек погибли, 15 пострадали. В Благоварском районе пассажирский автобус буквально влетел в КАМАЗ, который стоял на участке, где велись дорожные работы.

Сообщается что среди пострадавших есть дети, а четыре человека в крайне тяжелом состоянии. На месте работает наш корреспондент Ильвира Ахметова. Кадры с места трагедии в ее репортаже.

Вот так сейчас выглядит место аварии на трассе в Башкирии. Повсюду осколки стекла, капли крови и личные вещи пассажиров автобуса, который на полном ходу въехал в стоявший на обочине КАМАЗ. От мощного удара передняя часть микроавтобуса вмялась в салон. Предварительно, внутри находились 19 человек. Пассажиры направлялись из села Языково в столицу региона. До Уфы не доехали около 70 километров.

«Сотрудниками МЧС была произведена деблокировка пострадавших первая помощь… Всего привлечено 25 человек и пять единиц техники», — заявил врио начальника пресс-службы ГУ МЧС по республике Башкортостан Андрей Зайцев.

Шесть пассажиров от полученных травм скончались, еще 14 человек, среди которых дети, получили травмы. Пострадавшие были госпитализированы в ближайшие больницы. По нашим данным, четыре человека с тяжелыми травмами направлены в Уфу.

«В рамках проверки будет дана оценка соблюдении законности при осуществлении пассажирских перевозок. А также техническое состояние транспортных средств», — заявила помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ и общественностью Регина Батталова.

В момент аварии КАМАЗ стоял на крайней правой полосе, где велись дорожные работы. Отмечу, что водитель пассажирского автобуса остался жив.

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