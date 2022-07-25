Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Министр обороны Украины: Германия прислала три ЗРК «Гепард» и боеприпасы к ним

|
Анастасия Трибесёнкова
Анастасия Трибесёнкова Анастасия Трибесёнкова 408

Министр обороны Украины Резников заявил о поставке ФРГ трех зенитных установок Gepard

Министр обороны Украины: Германия прислала три ЗРК «Гепард» и боеприпасы к ним

Фото: www.globallookpress.com / Christian Hager

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

По словам чиновника, Германия в скором времени обещает прислать Киеву еще 15 «Гепардов».

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев получил от Германии три зенитные самоходные комплексы Gepard и боеприпасы к ним.

«От Германии сегодня зашли три первых „Гепарда“ и несколько десятков тысяч патронов», — цитирует заявление Резникова в ходе телемарафона РИА Новости.

Кроме того, Алексей Резников добавил, что в ближайшее время Германия обещает прислать еще 15 «Гепардов».

Ранее в немецком издании Die Spiegel появилось заявление, согласно которому ФРГ нашла в Норвегии производителя боеприпасов для Gepard, и поставки этой продукции на Украину уже запланированы.

К слову, это не первый раз, когда Германия пыталась «забросить» свои ЗРК Gepard на территорию Незалежной. При прошлой попытке, в начале мая, отправка «Гепардов» застряла в связи с запретом Швейцарии на реэкспорт вооружений в зону боевых действий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские военные уничтожили перевалочную базу с боеприпасами для американской системы HIMARS.

+23° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
57.39
0.91 57.76
0.65
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 25 июля

Последние новости

16:12
Все вычислены: спецслужбы РФ раскрыли в Херсоне агентурную сеть ВМС Украины
16:12
Новосибирский депутат Пирогова покинула Россию
16:07
Эмин Агаларов рассказал что будет, когда Меладзе не будет выпускать песни
16:06
Умер актер из «Титаника» Дэвид Уорнер
16:00
Вдова премьер-министра Японии Синдзо Абэ попала в ДТП
15:53
Аргентинский зритель встретил «Хор Турецкого» громогласными овациями

Сейчас читают

Штурмана в расход: как Киев уговаривал российских пилотов угнать самолет
Преступники два раза за 12 дней пытались обокрасть принца Гарри и Меган Маркл
Кравченко назвала свою внучку по сериалу «Сваты» Кошмал подлой за ее слова
Какие фрукты можно диабетикам

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год