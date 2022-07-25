Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Уничтожена перевалочная база с боеприпасами к HIMARS в Хмельницкой области

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист 203

Удар высокоточным оружием был осуществлен с моря.

Фото, видео: www.globallookpress.com / AFLO; Минобороны РФ

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Тема:
Специальная военная операция России

Перевалочная база, на которой складировались поставленные из США боеприпасы к РСЗО HIMARS и снарядами к гаубицам М777 уничтожены в Хмельницкой области.

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков, удар высокоточным оружием был осуществлен с моря.

Кроме того, за последние сутки высокоточным оружием ВКС России уничтожено более сотни националистов и иностранных наемников, находившихся в пункте временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР).

Тема:
Специальная военная операция России
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