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«Не знала, что делать»: Алисия Викандер призналась, что пережила выкидыш

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Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала 52

Актриса Алисия Викандер рассказала о пережитом в прошлом году выкидыше

«Не знала, что делать»: Алисия Викандер призналась, что пережила выкидыш

Фото: www.globallookpress.com / Chris Joseph

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Трагедия в жизни супруги Майкла Фассбендера случилась, когда в глазах других людей она была на пике славы.

Алисия Викандер призналась, что пережила в 2021 году выкидыш. Об этом голливудская звезда рассказала в интервью The Times. По словам актрисы, в тот момент ей было особенно тяжело потому, что в глазах окружающих она была на пике славы.

«Я просила себя принять случившееся, но не знала, что делать. У меня были перелеты первым классом, пятизвездочные отели, но я всегда была одинока», — поделилась воспоминаниями Викандер.

Артистка отметила, что выкидыш был «крайне болезненным и экстремальным». Однако когда и на каком сроке это случилось, она не стала уточнять.

Вместе с супругом Майклом Фассбендером актриса воспитывает ребенка, но его появление на свет также не было простым — для этого «потребовалось время», рассказала Викандер.

Пара ведет довольно закрытый для голливудских кинозвезд образ жизни, предпочитая не выставлять напоказ происходящее в их доме. О беременности Викандер также стало известно не сразу — только тогда, когда звезда была на уже довольно внушительном сроке.

Шведская актриса наиболее известна широкому зрителю по роли художницы Герды Вегенер в биографической драме «Девушка из Дании». За нее же она получила «Оскар». Также она исполнила главные роли в картинах "Из машины" (2014) и "Tomb Raider: Лара Крофт" (2018).

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ксения Собчак показала «округлившийся» живот в ответ на слухи о беременности.

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«Не знала, что делать»: Алисия Викандер призналась, что пережила выкидыш

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