МИД РФ предостерег Киев от провокаций в отношении Запорожской АЭС

В течение июля украинские боевики дважды атаковали атомную электростанцию с помощью беспилотников.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предостерегла украинские власти от провокаций в отношении Запорожской АЭС. Об этом говорится в ее комментарии, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

«Предостерегаем режим Владимира Зеленского от продолжения провокаций в отношении крупнейшей в Европе атомной электростанции, чреватых ядерной аварией, тяжкие последствия которой могут коснуться не только Украины. Призываем международное сообщество к бдительности в данном вопросе и осуждению действий киевских властей», — отмечается в документе.

Захарова подчеркнула, что Россия ведет себя «крайне ответственно применительно к украинским ядерным объектам» и делает все для обеспечения их безопасности.

Дипломат также указала, что поездка секретариата МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси для проверки норм безопасности на Запорожской АЭС оказалась сорванной «из-за деструктивной позиции руководства Секретариата ООН», которое под надуманными предлогами не поддержало визит.

«Именно после срыва визита количество вооруженных провокаций Киева, направленных против ЗАЭС, кратно возросло: осуществлялись удары по территории станции с использованием беспилотных летательных аппаратов, а также акции, направленные на запугивание ее персонала», — отметила Захарова.

В июле Запорожская АЭС дважды становилась объектом украинских провокаций. Так, 12 числа два беспилотника сбросили мины на здание вблизи станции, повредив остекление и кровлю. В военно-гражданской администрации Запорожской области заявили, что приказ об обстреле АЭС явно был отдан с целью сорвать возможный приезд инспекции МАГАТЭ, так как атака дронов произошла сразу после появления информации о визите представителей организации.

Позднее, 20 июля, украинские боевики снова нанесли удар по Запорожской АЭС с помощью дронов-камикадзе. Тогда ранения получили 11 сотрудников станции, четверых из которых госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на территории Запорожской АЭС нашли свидетельства проведения украинскими властями запрещенных ядерных экспериментов.