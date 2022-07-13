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Украина провела запрещенные эксперименты на Запорожской АЭС

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 222

Член Запорожской ВГА Рогов: Украина проводила запрещенные эксперименты на ЗАЭС

Украина провела запрещенные эксперименты на Запорожской АЭС

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Рамм

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Тема:
Специальная военная операция России

Зеленский отдал приказ об обстреле Энергодара с целью сорвать возможный приезд инспекции МАГАТЭ, рассказали в военно-гражданской администрации Запорожской области.

На территории Запорожской АЭС (ЗАЭС) украинские власти проводили запрещенные эксперименты. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

«Режимом Порошенко-Зеленского на АЭС были санкционированы запрещенные эксперименты, начиная от большого количества ядерных материалов, которые не нужны для работы станции и не могли появиться в результате работы ее реакторов, и заканчивая массой других интересных моментов», — приводит его слова РИА Новости.

В том числе Владимир Рогов отметил, что эксперты из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) были обязаны выследить все нарушения украинской стороны. Когда появилась информация о приезде представителя организации, то глава Украины Владимир Зеленский приказал начать атаку на Энергодар.

«Он пошел на этот шаг, чтобы сорвать возможный приезд инспекции МАГАТЭ под предлогом опасной обстановки в городе, тем самым запугивая иностранных специалистов и продолжая скрывать свои запрещенные манипуляции с радиоактивными материалами на ЗАЭС», – сказал Рогов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВСУ применили дрон-камикадзе против мирных жителей Энергодара.

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