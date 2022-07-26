Смертельная авария произошла минувшим вечером в Петербурге! На огромной скорости мотоцикл врезался в микроавтобус. Разбились два человека — байкер и его супруга.

После столкновения мотоцикл полностью сгорел. ДТП произошло в районе Колпинского шоссе рядом с заправкой.

По словам очевидцев, мотоцикл пытались становить сотрудники ГИБДД. Но байкер проигнорировал требование. Началась погоня. Удар был такой силы, что тяжелый микроавтобус развернуло.

«Кроме этого Mercedes, не было никакой машины. Он стоял нормально, включил поворотник. А тот очень быстро ехал, мотоцикл начало шатать, управление потерял и врезался в эту машину», — рассказал очевидец ДТП.

По некоторой информации, из экипировки у байкера был только шлем. Мотоцикл мужчина приобрел всего три недели назад. У погибших супругов остался десятилетний ребенок.