Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

В подчинении комфорта: эксперт по стилю раскрыла секрет надевшего юбку Питта

|
Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 58

Эксперт по стилю Моисеева раскрыла секрет надевшего юбку Брэда Питта

В подчинении комфорта: эксперт по стилю раскрыла секрет надевшего юбку Питта

Фото: www.globallookpress.com / Christoph Soeder

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

На днях голливудский актер поразил поклонников своим внешним видом. Он явился на красную дорожку в юбке.

Модель и эксперт по стилю Ирина Моисеева посчитала выход актера Брэда Питта на красную дорожку в юбке смелым и не лишенным вкуса. Также в беседе с dni.ru она раскрыла один из секретов артиста.

Оказывается, в одном из интервью Питт признался, что его внешний вид находится «в подчинении комфорта». Однако своим появлением в юбке актер показал, что за модой он все-таки следит. По словам моисеевой, он не в первый раз примеряет женский предмет гардероба. Впервые в юбке он появился на фотосессии Rolling Stone в 1999 году.

Эксперт по стилю рассуждает, что такой образ для звезды стал возможностью показать свои татуировки. Кроме того, почему бы не надеть юбку, если уж очень сильно хочется?

«Главное подобрать подходящий вашему состоянию наряд, чтобы чувствовать себя уверенно и комфортно! Иногда меняться заставляют обстоятельства, а иногда необходимо измениться, чтобы повлиять на будущие события», — пояснила эксперт.

Как ранее писал 5-tv.ru, врач-психиатр Надежда Соловьева рассказала про особенности пропагнозии — заболевания, которым страдает Брэд Питт. По ее словам, у артиста будет нелегкое будущее.

+26° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
57.78
0.39 58.67
0.91
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 26 июля

Последние новости

15:17
Десятки машин-утопленников оказалось на улицах Москвы после грозы и ливня
15:07
Не по блату: дочь Михаила Ефремова поступила в университет за 650 тысяч в год
14:55
«Роскосмос» принял решение о выходе РФ из проекта МКС после 2024 года
14:40
Великобритания расширила список санкций против России на 42 пункта
14:23
Минобороны РФ: Российские ВКС уничтожили артиллерийский дивизион в Николаеве
13:59
Цена на газ в Европе впервые с марта превысила две тысячи долларов

Сейчас читают

Врач Зайцев предупредил о воспалении мозга из-за перелетов
Федор Добронравов высказался о «черном списке» Анны Кошмал
"Папина дочка", бывшая жена Богомолова и внучка Каневского: обнародован полный список женщин Прилучного
Как защитить кожу от агрессивного солнца

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год