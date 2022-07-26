«Приезжайте в Россию!»: Жуков из «Руки вверх» ответил на запрет въезда в Эстонию

Власти балтийской республики отказались пускать к себе популярную российскую группу до 2027 года.

Лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков с юмором отреагировал на сообщение о запрете въезда в Эстонию. Об этом 5-tv.ru сообщил pr-директор исполнителя Петр Шекшеев.

«Сергей опечален тем, что ему запретили въезд в Эстонию, и приглашает всех жителей Эстонии на концерты в России!» — заявил он.

О пятилетнем запрете на въезд в Эстонию для группы «Руки вверх» ранее сообщил МИД страны. По словам главы ведомства Урмаса Рейнсалу, действия России на Украине совершенно неприемлемы, поэтому запрет на въезд в Эстонию российских артистов является правильным.

«Решение МВД об отказе на пять лет во въезде в Эстонию членам группы „Руки вверх“ является единственно правильным», — цитирует Рейнсалу пресс-служба МИД.

Министр добавил, что Эстония непоколебимо поддерживает Украину, а действия России в отношении украинцев якобы представляют угрозу безопасности Европы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Эстонии запретили въезд в страну народному артисту России Филиппу Киркорову и певице Полине Гагариной до 2027 года. Поводом стала поддержка со стороны звезд специальной военной операции России на территории Украины.