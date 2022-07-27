Координационный центр по зерну начал работу в Стамбуле
В Турцию уже направилась группа российских экспертов для исключения, рассказали в Минобороны РФ.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Координационный центр по зерну заработал в Стамбуле. Там будут контролировать то, как оно вывозится из украинских портов.
В нашем Минобороны рассказали, что сегодня в Турцию приедет передовая группа российских экспертов. На месте они будут оперативно решать возникающие вопросы.
Пакет важных документов в Стамбуле подписали 22 июля. Сделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю.
Соглашение подразумевало и создание четырехстороннего Координационного центра. Его представители будут досматривать суда с зерном, чтобы не допустить контрабанды оружия и исключить провокации.
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