Координационный центр по зерну начал работу в Стамбуле

В Турцию уже направилась группа российских экспертов для исключения, рассказали в Минобороны РФ.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Координационный центр по зерну заработал в Стамбуле. Там будут контролировать то, как оно вывозится из украинских портов.

В нашем Минобороны рассказали, что сегодня в Турцию приедет передовая группа российских экспертов. На месте они будут оперативно решать возникающие вопросы.

Пакет важных документов в Стамбуле подписали 22 июля. Сделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю.

Соглашение подразумевало и создание четырехстороннего Координационного центра. Его представители будут досматривать суда с зерном, чтобы не допустить контрабанды оружия и исключить провокации.

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