Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

«Злые дети»: Пускепалис высказался о покинувших Россию звездах

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Анастасия Трибесёнкова
Анастасия Трибесёнкова Анастасия Трибесёнкова 500

Актер Сергей Пускепалис сравнил со злыми детьми уехавших из России звезд

«Злые дети»: Пускепалис высказался о покинувших Россию звездах

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Актер заявил, что он никогда бы не поступил подобным образом.

Актер Сергей Пускепалис откровенно высказался о знаменитостях, которые покинули Россию после начала специальной военной операции по защите населения Донбасса.

По мнению деятеля культуры, сбежавшие из РФ звезды ведут себя как малые дети, которые обиделись на весь мир и в слепом гневе пытаются «отомстить» кому угодно и как угодно.

«Злые дети, если что-то произошло, пытаются нагадить. Я не злой ребенок. Я могу на что-то обидеться, но я никогда не буду, даже если что-то было не так, лить в ту сторону, которая меня воспитала, образовала, дала мне все, что у меня есть, вот эти помои», — сказал Сергей Пускепалис в YouTube-шоу «Диана Кади».

Актер также добавил, что он никогда бы не поступил подобным образом и не предал свою родину.

К слову о покинувших Россию знаменитостях — перебравшиеся в Израиль (а потом в Латвию) Алла Пугачева и Максим Галкин продают свой замок в деревне грязь. Конечно же, за роскошный дворец назначена баснословная цена.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение певца Данко о сбежавшем из страны Галкине. Артист уверен, что за сквернословие в адрес России юморист заслужил срок за решеткой.

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«Злые дети»: Пускепалис высказался о покинувших Россию звездах

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