В тишине: университетская смена стартовала для детей Донбасса в Петербурге

Кто-то из них готовится к поступлению в российские вузы, кто-то мечтает о ночной прогулке по городу. Но всех без исключения ждут лекции, знакомства с достопримечательностями и спортивные игры.

Местные жители вспоминают о 130 ребятах, погибших с 2014 года от обстрелов и боевых действий. В течение всего дня неравнодушные жители республики смогут возложить цветы и игрушки к мемориалам в своих городах и районах и почтить память погибших.

Тем временем в Петербург на первую смену Педагогического университета имени Герцена из ЛНДР приехали 75 детей. Кто-то из них готовится к поступлению в российские вузы, кто-то мечтает о ночной прогулке по городу. Но всех без исключения ждут лекции, знакомства с достопримечательностями и спортивные игры. Дмитрий Будков пообщался с ребятами.

София постепенно привыкает к новой обстановке. Юный кандидат в мастера спорта по спортивной акробатике и дзюдоистка на свою первую университетскую смену приехала из Макеевки. Впереди у нее подготовка к экзаменам, выпускной и поступление в российский ВУЗ. Планирует стать учителем начальных классов.

«Очень хотелось бы поехать на парад кораблей. Вот это прямо была моя мечта. На белые ночи мы не попали, потому что они были в начале лета. Но вот на парад кораблей хотелось бы попасть и посмотреть всю архитектуру Питера», — признается София Павлова.

Из Донбасса на первую смену Педагогического университета имени Герцена прибыло 75 детей. Они из разных уголков Донецкой и Луганской народных республик, но здесь они как единая большая команда. Школьники уже придумали названия и девизы своим отрядам.

«Наш девиз: «Две минуты и готово!»

По словам, школьников, многие до последнего думали, что едут в Петербург просто на экскурсию. Удивились, когда узнали, что им подготовили насыщенную образовательную программу. Ее разработали педагоги вуза: лекции, знакомства с достопримечательностями, спортивные игры. Но главное — тишина, которую дети Донбасса «не слышали» уже много лет.

«Хочу здесь поддержать физическую форму. Отдохнуть от шума, от обстрелов, от Донецка в общем. Но родных не хватает, если честно…»

«Скучаешь?»

«Да, скучаю. По любимой девушке тоже скучаю», — признается Вячеслав Клочков.

С детьми работают и психологи. Специалисты помогают, в том числе определиться с будущей профессией.

«Наша самая главная задача окружить наших ребят, которые сегодня здесь в рамках университетских смен заботой, теплом и любовью. Вот это самое главное. И мы видим, что ребята в очень хорошем настроении, они позитивные, они контактные», — говорит ректор Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена Сергей Тарасов.

Педагогический университет имени Герцена одним из первых в стране взял шефство над школьниками из Донбасса. Всего в России к федеральному проекту «университетские смены» подключились 33 высших учебных заведения.

«Всего к нам в Россию должно приехать за время с июня по сентябрь 15 тысяч из Донецкой и Луганской народных республик, со всех освобожденных территорий. Те ребята, которые завершили пребывание, и участие в университетских сменах они уезжают с очень большой позитивной реакцией, они обзаводятся новыми друзьями», — говорит начальник управления взаимодействия с педагогическими вузами академии Минпросвещения России Инна Головина.

Университет имени Герцена примет 150 школьников и проведет две смены, на протяжении которых дети будут жить на вузовской агробиостанции.

Первая смена на базе агробиостанции Педагогического вуза продлится по 3 августа. Уже шестого сюда приедут еще 75 детей из Донбасса, которых ждут увлекательные лекции, игры и экскурсии по Ленинградской области и Санкт-Петербургу.