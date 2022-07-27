600 килограммов обаяния: моржиха Фрейя покорила сердца норвежцев

Грациозно и очаровательно переворачивающее лодки морское животное назвали в честь скандинавской богини любви и красоты.

Фото, видео: 5-tv.ru

Моржиха Фрейя уже несколько дней покоряет сердца норвежцев. 600-килограммовая малышка грациозно и очаровательно переворачивает лодки в порту Осло!

Фрейя немного отбилась от привычного места обитания — северных широт Арктики. Сначала она была замечена в Великобритании, потом в Нидерландах, Дании и Швеции, а теперь доплыла и до Норвегии.

Назвали моржиху в честь скандинавской богини любви и красоты. Специалисты осмотрели морскую красавицу и установили, что ее здоровье в прекрасном состоянии, и она может выбрать себе местом отдыха любое побережье.

И хотя Фрейя использует в качестве лежаков пришвартованные лодки, вмятины на них компенсируют 600 килограммов обаяния.

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