600 килограммов обаяния: моржиха Фрейя покорила сердца норвежцев

Моржиха Фрейя уже несколько дней покоряет сердца норвежцев. 600-килограммовая малышка грациозно и очаровательно переворачивает лодки в порту Осло!

Фрейя немного отбилась от привычного места обитания — северных широт Арктики. Сначала она была замечена в Великобритании, потом в Нидерландах, Дании и Швеции, а теперь доплыла и до Норвегии.

Назвали моржиху в честь скандинавской богини любви и красоты. Специалисты осмотрели морскую красавицу и установили, что ее здоровье в прекрасном состоянии, и она может выбрать себе местом отдыха любое побережье.

И хотя Фрейя использует в качестве лежаков пришвартованные лодки, вмятины на них компенсируют 600 килограммов обаяния.