Mehr: Россия и Иран договорились о поставках авиаоборудования и техобслуживании

Иран поможет России в обслуживании авиалайнеров

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Ранее страны подписали документ, увеличивающий количество пассажирских рейсов до 35 в неделю.

Власти Ирана подпишут соглашение о техобслуживании самолетов России. Об этом сообщил представитель Управления гражданской авиации Исламской республики Миракбара Разави. Отмечено, что согласно документу, Россия сможет получать иранские детали, а также оборудование. Кроме того, предусмотрены ремонт, поддержка и проведение техобслуживания российской техники в сервисных центрах Ирана.

До этого, между странами был подписан документ, увеличивающий количество пассажирских рейсов между Ираном и Россией до 35 в неделю. Глава государства Владимир Путин отмечал, что ограничительные меры Запада в отношении России ставят под удар сферу воздушных перевозок. По его мнению, действия Евросоюза и Штатов нельзя назвать адекватными. В частности, речь идет о политическом давлении на коммерческие компании.

Более того, Путин не раз заявлял, что политика Запада по сдерживанию России нанесет ущерб мировой экономике, ухудшив жизнь миллионов людей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «Росэлектроника» создала электронные компоненты для лайнеров Superjet и МС-21.

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