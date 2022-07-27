Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Временную поверенную в делах Латвии вызвали в МИД РФ

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Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала 13

МИД РФ выразил протест временной поверенной в делах Латвии из-за давления на россиян

Временную поверенную в делах Латвии вызвали в МИД РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

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Правоохранители прибалтийской республики оказывают грубое давление на въезжающих в Латвию граждан РФ, подчеркнули в дипломатическом ведомстве.

МИД РФ выразил протест временной поверенной в делах Латвии Атации Рутке. Соответствующее заявление сделал замдиректора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев в рамках брифинга, пишет ТАСС.

«27 июля в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Латвийской Республики в Российской Федерации Атация Рутка, — отметил он. — Ей был выражен решительный протест и вручена соответствующая нота по поводу действий латвийских правоохранительных органов, которые оказывают грубое давление на российских граждан при въезде на территорию Латвийской Республики».

Перед этим глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс рассказал об инциденте на КПП «Урбаны — Силене» на границе между Белоруссией и Латвией. Его не пустили в страну на Балтийский форум за отказ подписать документ с осуждением действий Кремля.

Также с началом августа в Латвии перестанет действовать соглашение об упрощенном перемещении жителей приграничных регионов с РФ регионов. Проживающие же в республике россияне и вовсе могут лишиться гражданства Латвии из-за поддержки спецоперации ВС РФ на Украине.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в МИД РФ не исключили запрета на выдачу россиянам шенгенских виз.

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