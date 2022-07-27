Звезда «Уральских пельменей» Рожков рассказал об ошибках во время выступлений

Часто ли на сцене приходится импровизировать артистам?

Комик из коллектива «Уральские пельмени» Андрей Рожков признался как часто коллектив допускает ляпы во время своих выступлений. Оказывается, по словам звезды, это случается в 97% розыгрышей. И это часть замысла юмористов.

«97% розыгрышей, конечно, не подготовлены. Иначе они не будут такими смешными», — пояснил Рожков на своем канале в «Яндекс. Дзен».

Он добавил, что иногда ляпы случаются и по другой причине. Когда артисты вдруг забывают текст, который приходится заучивать в большом объеме.

«Просто на сцене забудешь текст и начинаешь импровизировать… Иногда это бывает заготовка, но заготовка, про которую партнер не должен знать. Иначе он не расколется — это самое ценное», — сказал артист.

Вместе с тем, считает он, работать на сцене важно с тем партнером, в котором ты можешь быть полностью уверен. Это значит, что в момент импровизации он не растеряется, а напротив блеснет искрометным юмором.

«У нас со Славкой (Вячеслав Мясников — прим.ред.) хороший тандем в этом плане сложился», — уверен комик.

Коллектив «Уральских пельменей» сложился еще в 1993 году как команда КВН. В 2000-м участники стали чемпионами Высшей лиги программы. С 2009 года представляют собственное одноименное шоу на ТВ. Чаще всего артисты сами пишут сценарии для своих выступлений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал о фирменном оригинальном способе сделать предложение любимой девушке — с помощью йогурта.