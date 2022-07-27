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Звезда «Уральских пельменей» Рожков рассказал об ошибках во время выступлений

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 31

Участник коллектива «Уральские пельмени» раскрыл правду о ляпах на шоу

Звезда «Уральских пельменей» Рожков рассказал об ошибках во время выступлений

Фото: Анна Майорова / ТАСС; 5-tv.ru

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Часто ли на сцене приходится импровизировать артистам?

Комик из коллектива «Уральские пельмени» Андрей Рожков признался как часто коллектив допускает ляпы во время своих выступлений. Оказывается, по словам звезды, это случается в 97% розыгрышей. И это часть замысла юмористов.

«97% розыгрышей, конечно, не подготовлены. Иначе они не будут такими смешными», — пояснил Рожков на своем канале в «Яндекс. Дзен».

Он добавил, что иногда ляпы случаются и по другой причине. Когда артисты вдруг забывают текст, который приходится заучивать в большом объеме.

«Просто на сцене забудешь текст и начинаешь импровизировать… Иногда это бывает заготовка, но заготовка, про которую партнер не должен знать. Иначе он не расколется — это самое ценное», — сказал артист.

Вместе с тем, считает он, работать на сцене важно с тем партнером, в котором ты можешь быть полностью уверен. Это значит, что в момент импровизации он не растеряется, а напротив блеснет искрометным юмором.

«У нас со Славкой (Вячеслав Мясников — прим.ред.) хороший тандем в этом плане сложился», — уверен комик.

Коллектив «Уральских пельменей» сложился еще в 1993 году как команда КВН. В 2000-м участники стали чемпионами Высшей лиги программы. С 2009 года представляют собственное одноименное шоу на ТВ. Чаще всего артисты сами пишут сценарии для своих выступлений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал о фирменном оригинальном способе сделать предложение любимой девушке — с помощью йогурта.

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