Грустное лицо города: реставрация колокольни Вологодского Кремля не выдержала и двух лет

Взяться за архитектурную доминанту Вологды решили шесть лет назад. Гарантийный срок труды петербургского подрядчика не прошли.

Достопримечательности Северо-Запада России — колокольне Вологодского Кремля — ремонт действительно требовался. Это одно из древнейших зданий в регионе. Чтобы ровесница Ивана Грозного стала лучше — нашли деньги и подрядчика. Но результат ожидания не оправдал. Надежда Демидова — разбиралась в скандальной истории.

В шоке жители, в растерянности работники музея-заповедника. Главную достопримечательность Вологды — колокольню Софийского собора — отреставрировали некачественно! Теперь лицо города, кажется, погрустнело.

Вот так сейчас выглядят все стены колокольни — словно реставрации здесь не было с советских времен. Спустя два года после окончания ремонта вся штукатурка и краска потрескалась, местами и вовсе — отвалилась. Крошится отделочный слой даже если по стене просто провести рукой.

В первую же зиму после окончания работ облицовка не прошла испытание холодом и снегом. Затем, летом сотрудники музея-заповедника, где находится колокольня, схватились за сердце, когда заметили, как трескаются краска и штукатурка.

«Особенно это было заметно на цоколе — ярус, который наиболее подвержен всем вот этим нагрузкам: дополнительному увлажнению, снег», — говорит начальник ремонто-реставрационного отдела Вологодского государственного музея-заповедника Анна Соболева.

Наружные работы на фасадах должны проводиться до температуры +5 градусов. Это наиболее благоприятные условия. То есть вот этот показатель по работам был нарушен. В связи с чем у нас вот такая ситуация образовалась.

А ведь это древнейшее из сохранившихся в Вологде зданий. И самое высокое — больше 70-ти метров. К тому же это еще и объект культурного наследия федерального значения.

«Колокольню перестраивали в стиле псевдоготики. Поэтому она имеет такие вверх устремленные, вытянутые формы. Очень красивая, необычная архитектура колокольни, которая обращает всегда на себя внимание», — говорит заведующая методическим сектором экскурсионно-просветительского отдела Вологодского государственного музея-заповедника Наталья Прудникова.

В ней сохранились колокола, которые отлили еще 300 лет назад. Настоящие произведения искусства.

Взяться за архитектурную доминанту Вологды решили шесть лет назад. Подготовили нужные документы, провели аукцион. Нашли подрядчика из Санкт-Петербурга. Компания ремонт провела, по контракту еще пять лет после окончания работ — гарантийный срок. Устранять недочеты фирма начала, но бросила на полпути. Сотрудники музея пошли в суд.

«Из, наверное, пяти где-то судебных заседаний представитель подрядчика приехал только на одно», — рассказывает гендиректор Вологодского государственного музея-заповедника Юлия Евсеева.

Из-за этой невнятной совершенно позиции, невозможности практически в 80% случаев связаться с представителями подрядчика, мы и имеем то, что сейчас имеем. Уйти от ответа представители подрядчика попытались и когда им позвонили журналисты.

«Слушайте, как бы, если у вас есть какие-то вопросы, мне сейчас не очень удобно разговаривать, я по объездной еду…»

«А когда можно набрать?»

«Давайте завтра».

Правда, больше на звонки никто не ответил. Петербургский подрядчик уже был замечен в подобных скандалах. Некачественно провел реставрацию сразу трех объектов культурного наследия в Нижнем Новогороде. Где-то тоже начала отслаиваться краска, где-то не успевали закончить вовремя. В литературном музее и вовсе — вспыхнул пожар. В итоге все пришлось переделывать. Музей Горького и дворец пионеров предстали обновленными. Дом Добролюбова так и стоит в строительных лесах. Работы не ведут.

«Хотелось бы уже восстановленный увидеть».

Уйти от ответственности в Вологде у подрядчика не получилось. Музей отсудил три миллиона рублей. Эти деньги должны пойти на устранение недочетов. Правда, заниматься этим будет уже другая фирма. А пока колокольня выглядит так, словно поляки совершили на нее набег вчера, а не в XVII веке, мрачно шутят местные историки.