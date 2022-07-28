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Нинидзе о возросшей славе благодаря роману с Виторганом: «Это было предсказуемо»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 107

Нинидзе рассказала о росте своей популярности после начала отношений с Виторганом

Нинидзе о возросшей славе благодаря роману с Виторганом: «Это было предсказуемо»

Фото: Instagram* / ninosha13

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Пара вместе уже не один год, но отправляться в ЗАГС пока не торопится.

Актриса Нино Ниндзе подтвердила рост своей популярности после начала романа с Максимом Виторганом. Именно после слухов о том, что актер закрутил отношения с грузинской коллегой, о ней все чаще стали говорить и узнавать. Как отметила Нинидзе, подобная реакция публики для нее была ожидаема, поэтому каким-то болезненным периодом то время назвать не может.

«Это было предсказуемо. На тот момент так совпало, что моя карьера шла в параллель с моим расцветанием как женщины. Одно на другое наложилось. Хотя я и концерты играла еще до всей этой шумихи, и в кино снималась. Не задевало потому, что я привыкла, что мое имя приклеивают еще к чьим-то именам, это не было для меня какой-то болезненной историей», — рассказала Нинидзе в интервью журналу «ОК».

Вместе с Виторганом она уже не один год. 31-летняя знаменитость давно прошла период, когда хотела страстных отношений с дерзкими мужчинами. Теперь только спокойствие и тихое счастье.

«Для меня сейчас сама формулировка „личная жизнь“ и лишь бы милый рядом — это не самоцель. Я наконец-то нашла свой путь, по которому иду вместе со своими близкими людьми и стараюсь быть счастливой, насколько это возможно», — добавляет актриса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошла свадьба экс-солистки «Ленинграда» Алисы Вокс.

* — принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.

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