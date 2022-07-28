Ледяной пляж в разгар лета: тысячи туристов съехались к леднику Булуус в Якутию

В необъятной России можно найти место для игры в снежки и купания во льду даже летом. Туристы остаются в восторге.

Легендарный ледник Булуус в Якутии из-за аномальной жары последних лет постепенно начинает таять. Несмотря на это, к нему по-прежнему съезжаются тысячи туристов! Из-за уникального природного явления там можно прогуляться по настоящему снегу прямо под палящим солнцем. Корреспондент «Известий» Роман Кутуков продолжит.

Чтобы поиграть в снежки и искупаться во льду под палящим летним солнцем, туристы съезжаются сюда за тысячи километров. «Ледяной пляж» недалеко от Якутска не тает даже в разгар лета. А все потому, что вечная мерзлота, как гигантский холодильник, оберегает ледник в любую погоду.

Ледник Булуус не тает в самую жару из-за подземных источников, которые своим холодом сохраняют ледовый панцирь. И лишь аномальная жара последних лет все же растапливает лед и Булуус становится озером.

Ледник Булус, по сути, и есть замерзшее озеро. Под толщей льда — и это можно увидеть только с помощью радиолокаторов — множество подземных источников. Зимой из-за них лед становится толще, а летом вода, хоть и медленно, но подтачивает его изнутри. В результате появляются живописные проталины и даже пещеры.

«Это прям экзотика такая, что нигде такого не увидишь. Были такие пещерки, ручейки текли», — рассказала жительница Якутска Лина Прокопьева.

Позагорать, лежа на льду, и слепить снежные фигуры жители ближайших поселков приезжают сюда несколько раз за лето. Но и многие туристы издалека, побывав тут однажды, потом возвращаются каждый год. Говорят, очень уж необычные ощущения здесь испытываешь!

«Телу тут жарко, а ногам холодно. Это как баня, только наоборот. Каждый год стараюсь приезжать сюда, чтобы, как здесь говорят, искупаться в леднике», — признался житель Кобяского улуса Алексей Уваровский.

Контраст температур — еще и отличная закалка. А лед здесь идеальной чистоты. И если его растопить, то получается питьевая вода — полезная и вкусная.

«Охлаждаемся, удивляемся нашей природе. Что у нас есть такие места неповторимые», — поделился житель Якутска Влад Прокопьев.

«Сейчас у нас очень жарко, и такой ледник — это отличное место, чтобы прохладиться и потрогать снег, по которому мы уже скучаем», — добавила якутянка Мария Щербачкова.

В этом году из-за сильной жары ледник Булуус, говорят завсегдатаи, все-таки немного уменьшился. Но все равно до конца лета «ледяной пляж» будет еще достаточно большим, чтобы вместить всех, кто зачет увидеть это природное чудо.