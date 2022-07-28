Два похожих ДТП случились в Тюмени и Ленобласти в прошлом году.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sven Bartsch; 5-tv.ru

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Женщина-водитель разбила автомобиль на две части после удара об столб. Эксклюзивное видео оказалось в руках журналистов 5-tv.ru. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Пока известна лишь марка машины. На кадрах создается ощущение, что авто словно распилено.

Женщина-водитель разбила автомобиль на две части после удара об столбЖенщина-водитель разбила автомобиль на две части после удара об столб. Фото: 5-tv.ru

Подобные аварии случались в прошлом году. Так, в ноябре сотрудник Следственного комитета насмерть сбил двоих рабочих в Тюмени. Уточнялось, что мужчины чистили снег на трассе, когда в них влетела иномарка. По предварительным данным, скорость движения составляла 150 километров, поэтому у них не было шанса на выживание. Удар был настолько сильным, что тела погибших разбросало по всей дороге. При этом виновник ДТП не пострадал. Более того, подчеркивалось, что сотрудник СКР не мог не знать, о ведущихся работах.

Также подобный случай произошел в Ленобласти в начале того же месяца с сыном писателя и режиссера Семена Альтова Павлом. Автомобиль врезался в столб, в результате чего транспортное средство разорвало пополам. Водитель получил травму спины и был госпитализирован.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что байкер с женой удирали от погони в Петербурге и разбились в ДТП с микроавтобусом.

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