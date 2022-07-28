Под шквальный огонь военнослужащие мотопехотной бригады украинской армии попали в районе Покровского ДНР.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mykhaylo Palinchak; Минобороны РФ

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Боевики расстреляли бригаду ВСУ, отступающую из села Покровское Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Остатки 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ попали под шквальный огонь и были расстреляны боевиками 118-й бригады территориальной обороны, занимавших позиции второго эшелона в районе населенного пункта Бахмутское», — сказал генерал-лейтенант.

Ударом высокоточного оружия за последние сутки ликвидировано более 130 военнослужащих батальона 60-й пехотной бригады ВСУ, что серьезно сказалось на ее боеспособности. Позиции бригады находились в Херсонской области.

Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля. Глава государства Владимир Путин обратился к нации. Он отметил, что мирное население Донбасса подвергается геноциду со стороны Киева в течение восьми лет. По заявлению Минобороны, российские войска наносят удары по военным объектам страны с целью снижения ее боевого потенциала. Эксперты отмечают, что ВСУ не может противостоять артиллерии и авиации РФ. Нацисты покидают свои позиции, в том числе из-за нехватки боеприпасов. В США подчеркивали, бедственное положение боевиков в сложившейся ситуации.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что росгвардейцы эвакуировали ветерана из-под обстрелов ВСУ в Харьковской области.

+28° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
60.22
1.56 61.00
1.59
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 28 июля

Последние новости

14:42
Пошел по стопам матери: сын Риз Уизерспун дебютировал в кино
14:35
Песков: в России тревожная динамика заболеваемости коронавирусом
14:25
Захарова призвала Зеленского не обижаться из-за переименования Украины в Русь
14:18
«Я русский артист»: SHAMAN сказал, что не будет участвовать в «Евровидении»
14:11
Еда в Макдоналдс стала дороже после ухода из России
13:59
Зеленский объявил: только Украина является законной наследницей Киевской Руси

Сейчас читают

19FortyFive: самый страшный кошмар для Украины становится реальностью
Чулпан Хаматова жалуется на существование в Латвии
Биограф Киркорова заявил о его страхе разделить судьбу Галкина: «Стал ближе к народу»
Врач рассказала, кому категорически нельзя есть зелень

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год